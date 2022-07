Kristina Gallo fu trovata morta in casa: il compagno arrestato dopo più di tre anni (Di venerdì 29 luglio 2022) Kristina Gallo , 30 anni, fu trovata morta nel suo appartamento di Bologna il 25 marzo 2019. A distanza di più di tre anni i carabinieri hanno arrestato il compagno, 44enne, per omicidio aggravato dal ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 29 luglio 2022), 30, funel suo appartamento di Bologna il 25 marzo 2019. A distanza di più di trei carabinieri hannoil, 44enne, per omicidio aggravato dal ...

