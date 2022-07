Klaus Algieri (Unioncamere): "Politiche mirate per far rientrare 600mila giovani dall'estero" (Di venerdì 29 luglio 2022) Cosenza, 29 lug. (Labitalia) - "Politiche mirate e incisive per far rientrare dall'estero circa 600mila giovani italiani di cui circa 100mila al Sud che possano contribuire alla riduzione del gap tra domanda-offerta di profili professionali da parte delle nostre micropmi". Questa la proposta del presidente della Camera di commercio di Cosenza e vicepresidente di Unioncamere per il mercato del lavoro, Klaus Algieri, lanciata oggi alla Cgil Filcams Calabria di Lamezia Terme. "Nei prossimi 5 anni - spiega - le imprese italiane, secondo le stime Unioncamere-Anpal, avranno bisogno di 1,3 milioni di nuovi dipendenti, in particolare laureati e diplomati nelle discipline economiche e stem. Nello stesso tempo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) Cosenza, 29 lug. (Labitalia) - "e incisive per farcircaitaliani di cui circa 100mila al Sud che possano contribuire alla riduzione del gap tra domanda-offerta di profili professionali da parte delle nostre micropmi". Questa la proposta del presidente della Camera di commercio di Cosenza e vicepresidente diper il mercato del lavoro,, lanciata oggi alla Cgil Filcams Calabria di Lamezia Terme. "Nei prossimi 5 anni - spiega - le imprese italiane, secondo le stime-Anpal, avranno bisogno di 1,3 milioni di nuovi dipendenti, in particolare laureati e diplomati nelle discipline economiche e stem. Nello stesso tempo ...

