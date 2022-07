Kings Of Convenience, le foto del concerto a Villa Ada (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo aver registrato sold out nei teatri italiani lo scorso anno, i Kings Of Convenience sono ritornati nel nostro paese per il tour estivo: la location designata per la capitale è stata Villa Ada. Kings Of Convenience, la tappa romana a Villa Ada Kings Of Convenience Villa Ada 27.07.2022 – Ph © Chiara LucarelliEirik Glambeck BoE e Erlend Oye (entrambi classe 1975), si sono conosciuti a scuola a Bergen, in Norvegia, ed hanno suonato nella stessa band, gli Skog, prima di sciogliersi e formare il duo nel 1999. Padri del new acoustic movement, pionieri di una nuova ondata di musica intima ed acustica, fautori di un soft pop d’atmosfera per lenire l’anima (Billboard), definiti all’esordio dal Guardian come una confluenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo aver registrato sold out nei teatri italiani lo scorso anno, iOfsono ritornati nel nostro paese per il tour estivo: la location designata per la capitale è stataAda.Of, la tappa romana aAdaOfAda 27.07.2022 – Ph © Chiara LucarelliEirik Glambeck BoE e Erlend Oye (entrambi classe 1975), si sono conosciuti a scuola a Bergen, in Norvegia, ed hanno suonato nella stessa band, gli Skog, prima di sciogliersi e formare il duo nel 1999. Padri del new acoustic movement, pionieri di una nuova ondata di musica intima ed acustica, fautori di un soft pop d’atmosfera per lenire l’anima (Billboard), definiti all’esordio dal Guardian come una confluenza ...

EndCent : Il racconto del concerto romano dei #KingsOfConvenience è qui ?? - mishingallifrey : È stato davvero uno dei migliori concerti della mia vita, i kings of convenience, marco castello e il resto della b… - lametino : ”Be Alternative Festival” nel Parco nazionale della Sila, il 31 luglio arrivano i Kings of Convenience - - statidigrazia : Loro bravissimi e carini alla faccia di chi dice che i nordici sono freddi forse non avete mai visto i kings of con… - Dafenproject : Be Alternative Festival 2022 - Concerti sul Lago: Domenica 31 Luglio w/ KINGS OF CONVENIENCE -