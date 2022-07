Juventus, un centrocampista vicino all’addio: la situazione (Di venerdì 29 luglio 2022) Siamo giunti ormai alla fase finale del precampionato e tutte le squadre sono ormai pronte per iniziare la nuova stagione. Il fischio d’inizio sarà sabato 13 agosto come confermato da Gravina che ha smentito categoricamente la possibilità di rimandare la prima giornata. La Juventus affronterà il 15 agosto il Sassuolo in casa e Allegri sicuramente dovrà fare a meno di Paul Pogba che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe addirittura rientrare nel 2023 saltando così anche il Mondiale. Adrien Rabiot JuventusIntanto sul fronte uscite, nonostante quest’episodio sfavorevole, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, Adrien Rabiot avrebbe ricevuto numerosi apprezzamenti dal Monaco. Il club monegasco, seppur interessato, non ha ancora formulato una vera e propria offerta ufficiale alla Juventus, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 29 luglio 2022) Siamo giunti ormai alla fase finale del precampionato e tutte le squadre sono ormai pronte per iniziare la nuova stagione. Il fischio d’inizio sarà sabato 13 agosto come confermato da Gravina che ha smentito categoricamente la possibilità di rimandare la prima giornata. Laaffronterà il 15 agosto il Sassuolo in casa e Allegri sicuramente dovrà fare a meno di Paul Pogba che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe addirittura rientrare nel 2023 saltando così anche il Mondiale. Adrien RabiotIntanto sul fronte uscite, nonostante quest’episodio sfavorevole, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo Twitter, Adrien Rabiot avrebbe ricevuto numerosi apprezzamenti dal Monaco. Il club monegasco, seppur interessato, non ha ancora formulato una vera e propria offerta ufficiale alla, ...

