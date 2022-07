Juventus, Sky: “Interessa anche Memphis Depay per l’attacco” (Di venerdì 29 luglio 2022) Juventus Depay- La Juventus continua il suo lavoro nel precampionato estivo, in tournèe Americana. I Bianconeri sfideranno il Real Madrid, Domenica notte alle ore 02:30, oggi attività aerobica e fisica per gli uomini di Allegri. La Juventus continua il suo mercato in entrata, si segue Milenkovic per la difesa, ma dopo Bremer ora si da precedenza all’attacco e al centrocampo. Interessa moltissimo Paredes la cui la sua valutazione è pari a 25 milioni di euro, per quanto riguarda l’attacco, si sondano vari nomi. Più defilato Martial che, sta convincendo molto Ten Haag come punta nel Manchester United. Alvaro Morata gradirebbe un ritorno a Torino e sarebbe gradito sicuramente anche da Allegri, suo estimatore per eccellenza. Si è fatto un ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022)- Lacontinua il suo lavoro nel precampionato estivo, in tournèe Americana. I Bianconeri sfideranno il Real Madrid, Domenica notte alle ore 02:30, oggi attività aerobica e fisica per gli uomini di Allegri. Lacontinua il suo mercato in entrata, si segue Milenkovic per la difesa, ma dopo Bremer ora si da precedenza ale al centrocampo.moltissimo Paredes la cui la sua valutazione è pari a 25 milioni di euro, per quanto riguarda, si sondano vari nomi. Più defilato Martial che, sta convincendo molto Ten Haag come punta nel Mster United. Alvaro Morata gradirebbe un ritorno a Torino e sarebbe gradito sicuramenteda Allegri, suo estimatore per eccellenza. Si è fatto un ...

