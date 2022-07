Juventus, si torna a pensare a Depay per l’attacco (Di venerdì 29 luglio 2022) . Anche l’olandese nel mirino dei bianconeri La Juventus sta valutando il nome di Depay come possibile rinforzo per l’attacco. E’ lui, secondo Sky Sport, il nome nuovo di mercato per l’attacco dopo Werner e Martial. La Juve aveva pensato a Depay già a gennaio, il Barcellona ora vorrebbe cederlo a titolo definitivo per far spazio ai nuovi Lewandowski e Raphinha e potrebbe lasciarlo andare a condizioni economiche favorevoli. I bianconeri, al momento, sarebbero intenzionati a prenderlo in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) . Anche l’olandese nel mirino dei bianconeri Lasta valutando il nome dicome possibile rinforzo per. E’ lui, secondo Sky Sport, il nome nuovo di mercato perdopo Werner e Martial. La Juve aveva pensato agià a gennaio, il Barcellona ora vorrebbe cederlo a titolo definitivo per far spazio ai nuovi Lewandowski e Raphinha e potrebbe lasciarlo andare a condizioni economiche favorevoli. I bianconeri, al momento, sarebbero intenzionati a prenderlo in prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

