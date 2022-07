Juventus, Pogba ko costringe la dirigenza a tornare sul mercato (Di venerdì 29 luglio 2022) Giorni di apprensione in casa Juventus, che attende di conoscere ufficialmente la decisione di Paul Pogba e i tempi di recupero dall’infortunio al menisco. Ma in ogni caso la dirigenza bianconera è pronta a sondare nuovamente il mercato dei centrocampisti per far fronte all’assenza del calciatore transalpino nella prima parte di stagione. Il nome più caldo resta quello di Leandro Paredes, per il quale proseguono i contatti con il Psg, ma la lista è lunga. Potrebbero rappresentare un’opportunità Saul, in rotta con l’Atletico Madrid, e Jordan Veretout, anche lui da tempo in uscita dalla Roma. Altri nomi apparsi su vari media nazionali e non sono quelli di Gundogan e Fabian Ruiz. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Giorni di apprensione in casa, che attende di conoscere ufficialmente la decisione di Paule i tempi di recupero dall’infortunio al menisco. Ma in ogni caso labianconera è pronta a sondare nuovamente ildei centrocampisti per far fronte all’assenza del calciatore transalpino nella prima parte di stagione. Il nome più caldo resta quello di Leandro Paredes, per il quale proseguono i contatti con il Psg, ma la lista è lunga. Potrebbero rappresentare un’opportunità Saul, in rotta con l’Atletico Madrid, e Jordan Veretout, anche lui da tempo in uscita dalla Roma. Altri nomi apparsi su vari media nazionali e non sono quelli di Gundogan e Fabian Ruiz. SportFace.

Gazzetta_it : La paura di Pogba: rischia di tornare nel 2023 - forumJuventus : (TS) 'Juventus: lo stop di Pogba può riaccendere le piste Milinokovic-Savic e Fabian Ruiz'? - Gazzetta_it : Pogba out, urge Paredes. Ma prima serve l’uscita di Arthur - maurello_mattia : @LGramellini Non fa una piega tutto quello che hai detto, alzarsi alle 2.30 la notte per vedere la Juventus contro… - OptaNicoo : @tuinalover @Kulusecsi Kostic è un giocatore discreto. Di Maria è un campione. Stesso discorso per Pogba. Morata at… -