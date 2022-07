Juventus, Nedved e Agnelli sotto accusa: clima pesante alla Continassa (Di venerdì 29 luglio 2022) A poco più di un mese dalla fine del mercato non tutti sono soddisfatti del lavoro svolto, fino a questo momento, di Nedved e Agnelli. L’esordio della Juventus in campionato sarà il prossimo quindici agosto in casa contro il Sassuolo; una partita dove vedere i nuovi innesti tranne Pogba. Il centrocampista francese si è infortunato in allenamento e le sensazioni sono quelle di uno stop piuttosto lungo. In attesa di capire come si muoverà la società bianconera, andiamo a vedere il perché Agnelli e Nedved sembrano essere finiti nel mirino della critica. AnsafotoIl problema fisico di Pogba, in un certo senso, si poteva prevedere; negli ultimi anni, infatti, il centrocampista ha subito diversi infortuni saltando un numero decisamente importante di partite con la maglia del Manchester ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 29 luglio 2022) A poco più di un mese dfine del mercato non tutti sono soddisfatti del lavoro svolto, fino a questo momento, di. L’esordio dellain campionato sarà il prossimo quindici agosto in casa contro il Sassuolo; una partita dove vedere i nuovi innesti tranne Pogba. Il centrocampista francese si è infortunato in allenamento e le sensazioni sono quelle di uno stop piuttosto lungo. In attesa di capire come si muoverà la società bianconera, andiamo a vedere il perchésembrano essere finiti nel mirino della critica. AnsafotoIl problema fisico di Pogba, in un certo senso, si poteva prevedere; negli ultimi anni, infatti, il centrocampista ha subito diversi infortuni saltando un numero decisamente importante di partite con la maglia del Manchester ...

