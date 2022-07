Juventus, Gazzetta: “Morata si allontana, c’è Martial in pole” (Di venerdì 29 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la Juventus è sempre alla ricerca di una puta davvero importante per il suo organico. “Torna Martial Ecco allora che la Juventus pensa a profili alternativi, che devono avere due caratteristiche: poter arrivare in prestito ed essere simili a Morata. Come possibile impiego tecnico. Si cerca insomma un attaccante che possa fare sia da vice-Vlahovic e che ala sinistra in un tridente d’attacco. Il nome che in questi giorni sta tornando di grande attualità è quello di Anthony Martial, punta francese del Manchester United.” “Con cui i discorsi erano già stati avviati a gennaio, prima che la proprietà desse il suo benestare ad un anticipo di investimento per l’operazione Vlahovic. Martial ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022)- Come riporta ad oggi la, laè sempre alla ricerca di una puta davvero importante per il suo organico. “TornaEcco allora che lapensa a profili alternativi, che devono avere due caratteristiche: poter arrivare in prestito ed essere simili a. Come possibile impiego tecnico. Si cerca insomma un attaccante che possa fare sia da vice-Vlahovic e che ala sinistra in un tridente d’attacco. Il nome che in questi giorni sta tornando di grande attualità è quello di Anthony, punta francese del Manchester United.” “Con cui i discorsi erano già stati avviati a gennaio, prima che la proprietà desse il suo benestare ad un anticipo di investimento per l’operazione Vlahovic....

