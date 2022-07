Juventus, Del Piero e Chiellini incontrano la squadra a Los Angeles (Di venerdì 29 luglio 2022) Alla vigilia del match tra Juventus e Real Madrid, in programma a Los Angeles (Stati Uniti), i bianconeri hanno ricevuto una visita speciale. I ragazzi di Allegri hanno infatti riabbracciato Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini, bandiere del club. I due hanno salutato la squadra suscitando grande entusiasmo tra i tifosi presenti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Alla vigilia del match trae Real Madrid, in programma a Los(Stati Uniti), i bianconeri hanno ricevuto una visita speciale. I ragazzi di Allegri hanno infatti riabbracciato Alessandro Dele Giorgio, bandiere del club. I due hanno salutato lasuscitando grande entusiasmo tra i tifosi presenti. SportFace.

juventusfc : Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo,… - romeoagresti : Importante novità per il mondo digitale della #Juventus: EA SPORTS torna a essere partner dei bianconeri. Una partn… - DiMarzio : #Calciomercato | #Bremer, il #Torino ha accettato l'offerta della #Juventus: incontro in corso per il contratto del… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Milan-De Ketelaere, è il giorno del sì. Juventus su Milinkovic e Paredes. Napoli, ecco Simeone e Barak - sportface2016 : #Juventus, #DelPiero e #Chiellini incontrano la squadra a #LosAngeles -