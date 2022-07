(Di venerdì 29 luglio 2022) Ultimi giorni negli Stati Uniti per lantus e a Losnon poteva mancare chi in California è di casa da anni come Alessandro Del...

Ultimi giorni negli Stati Uniti per la Juventus e a Los Angeles non poteva mancare chi in California è di casa da anni come Alessandro Del Piero ...Unache ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi (tanti gli autografi apposti su magliette e bandiere), suggellata in campo con l'abbraccio di Leonardo Bonucci. . Juve, rimpatriata a Los Angeles: Chiellini e Del Piero assistono all'allenamento L’infortunio di Pogba ha complicato i piani dei bianconeri: la società avanza sul mercato, a partire dal centrocampo ...Il fresco ex capitano e il leggendario ex numero 10 bianconero hanno fatto visita alla squadra a Los Angeles dopo aver vissuto una serata insieme agli Official Member dei club del Nord America ...