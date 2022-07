Juve, Pogba ko: spunta un’alternativa a sorpresa, pronta l’offerta (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo l’infortunio di Paul Pogba, la Juve è alla ricerca di un giocatore che possa essere un’ideale alternativa. Occhi puntati sul Napoli. La notizia dell’infortunio di Paul Pogba ha ovviamente mandano in tilt il mondo Juventus. Dopo aver atteso tanto tempo per il suo ritorno a Torino, il centrocampista francese si è infortunato in questa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo l’infortunio di Paul, laè alla ricerca di un giocatore che possa essere un’ideale alternativa. Occhi puntati sul Napoli. La notizia dell’infortunio di Paulha ovviamente mandano in tilt il mondontus. Dopo aver atteso tanto tempo per il suo ritorno a Torino, il centrocampista francese si è infortunato in questa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gazzetta_it : La paura di Pogba: rischia di tornare nel 2023 - cmdotcom : Effetto #Pogba, il mercato bussa alla porta della #Juve: da #Saul a #Veretout e #Ruiz, quanti centrocampisti propos… - MarcelloChirico : Dopo infortunio a #Pogba la #Juventus corre ai ripari: contattata la @OfficialSSLazio per #MilinkovicSavic . Propos… - JManiaSite : #Pogba non ha ancora sciolto le riserve sull'intervento: il francese si vuole prendere tutto il tempo per decidere,… - Fprime86 : RT @SCUtweet: Gazzetta dello Sport ?? #Pogba preoccupato si prende qualche giorno. D'accordo con la #Juve ha detto No all'intervento immedi… -