Juve Milinkovic Savic | il serbo torna nelle idee bianconere | le ultime

(Di venerdì 29 luglio 2022) L’infortunio di Pogba preoccupa lasoprattutto dovesse star fuori per cinque mesi, ecco che i bianconeri ripensano aL’infortunio di Pogba preoccupa lasoprattutto dovesse star fuori per cinque mesi, ecco che i bianconeri ripensano a. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’idea delnon sarebbe tramontata e anzi ora sarebbe il momento di provare a capire la fattibilità dell’affare. C’è anche la concorrenza del Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

keybianconera : @clown746 @Gianfranco_juve Ma magari, arrivassero Zaniolo e Milinkovic insieme accenderei un cero, ma se ci fosse d… - LazioNews_24 : Secondo Tuttosport la Juve potrebbe ripensare a #MilinkovicSavic - Gianfranco_juve : @keybianconera Milinkovic-Savic fa parte di una lista di 11 TopPlayer nei desideri del Presidente Agnelli. Speriamo… - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ??#Calciomercato | #Juventus, scatta il piano per sostituire #Pogba - J_network24 : ??#Calciomercato | #Juventus, scatta il piano per sostituire #Pogba -

Quello, però, è un problema della nazionale francese, adesso c'è da risolvere quello della, ... Ecco perché è ripreso a circolare il nome di- Savic , vecchio pallino di Allegri ma che ...Una voce fantasiosa riferisce dell'interessamento versoSavic, di sicuro l'elemento che farebbe compiere alla Juventus un salto deciso, di qualità e di personalità, proprio in ...Secondo Tuttosport, dalla gravità dell'infortunio di Paul Pogba dipenderà il mercato della Juventus: "In caso di stop breve del francese, i bianconeri tenteranno il colpo Paredes dal PSG ma prima biso ...È il giorno di De Ketelaere al Milan. I rossoneri puntano a chiudere oggi una telenovela lunga settimane. Non si va oltre i 35 milioni di euro (bonus compresi) offerti al Bruges a Lugano, ...