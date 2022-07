Juve Martial, chiesto il prestito del francese: le ultime (Di venerdì 29 luglio 2022) La Juve pensa al vice Vlahovic, visto lo stallo con Morata ci riprova per Martial del Manchester United La Juve pensa al vice Vlahovic, visto lo stallo con Morata ci riprova per Martial del Manchester United. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero chiesto il prestito del francese, ma molto dipenderà dall’eventuale uscita di Ronaldo dai Red Devils. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Lapensa al vice Vlahovic, visto lo stallo con Morata ci riprova perdel Manchester United Lapensa al vice Vlahovic, visto lo stallo con Morata ci riprova perdel Manchester United. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebberoildel, ma molto dipenderà dall’eventuale uscita di Ronaldo dai Red Devils. L'articolo proviene da Calcio News 24.

