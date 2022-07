Juve, finalmente Vlahovic. La stagione inizia dal Real Madrid e Cherubini sfoglia la margherita per il suo vice (Di venerdì 29 luglio 2022) Non solo il mercato. Nella testa della Juventus e di Massimiliano Allegri c'è ovviamente anche la preparazione di una stagione ormai... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022) Non solo il mercato. Nella testa dellantus e di Massimiliano Allegri c'è ovviamente anche la preparazione di unaormai...

sportli26181512 : Juve, finalmente Vlahovic. La stagione inizia dal Real Madrid e Cherubini sfoglia la margherita per il suo vice: No… - cmdotcom : #Juve, finalmente #Vlahovic. La stagione inizia dal Real Madrid e #Cherubini sfoglia la margherita per il suo vice - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, finalmente Vlahovic: pronto il rientro in campo #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Juventus, finalmente Vlahovic: pronto il rientro in campo #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - tharnak : @UrboG Però la Juve ad inizio stagione era senza Vlahovic e Zakaria e nella seconda parte di stagione dovremmo fina… -