(Di venerdì 29 luglio 2022) Non serviva Dembele, autore di una magnifica doppietta, per rendersi conto che lantus ha un problema sulla fascia, ma di sicuro l'ultima prestazione contro il Barcellona lo ha messo ...

sportli26181512 : Juve, fai qualcosa a sinistra: le incognite che spaventano Allegri: Juve, fai qualcosa a sinistra: le incognite che… - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: #Juve, fai qualcosa a sinistra: le incognite che spaventano Allegri - Gazzetta_it : #Juve, fai qualcosa a sinistra: le incognite che spaventano Allegri - LucaRoveron : @Trinity180701 @Frances47805166 @OAccomando91 Nel Milan hanno fatto una scelta precisa di fare crescere giocatori g… - bandreabis : RT @EpyAle: Due anni con allenatori 'giochisti', il terzo, con il 'difensivista', nettamente il suo migliore come rendimento. Incredibile c… -

Non serviva Dembele, autore di una magnifica doppietta, per rendersi conto che la Juventus ha un problema sulla fascia sinistra, ma di sicuro l'ultima prestazione contro il Barcellona lo ha messo ...INVIATO A DALLAS - Se glinotare che ormai è a tutti gli effetti un senatore della Juventus, Wojciech Szczesny si schermisce con un sorrisone. Anzi, no: una bella risata proprio. Un po' acuta. Che non capisci fino in fondo ...Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni di Sky nel corso del Magnanelli Day: "Sono felice di esserci stasera e di vedere tanti calciatori che hanno fatto ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...