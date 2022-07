Juve, arriva Del Piero e i tifosi... (Di venerdì 29 luglio 2022) Su uno dei campi della Loyola Marymount University di Los Angeles anche l'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero, insieme a Giorgio ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 29 luglio 2022) Su uno dei campi della Loyola Marymount University di Los Angeles anche l'ex capitano bianconero Alessandro Del, insieme a Giorgio ...

romeoagresti : La #Juve avrà un collaboratore in più per quanto concerne la supervisione dell’area riguardante la preparazione atl… - HolyTemplars : @torjmen_youssef @FabDellaValle @Gazzetta_it La juve non ha mai puntato SMS. O arriva DeJong o Paredes. Questi sono… - giorgionapo : @DiMarzio @TorontoFC @SkySport Ahahahahaha qnd la volpe nn arriva all'uva dice che è acerba. Che pippa mondiale. Nn… - bonko89 : @FabioCaravello Con la Juve aveva Dybala e CR7 e con lui Dybala ha fatto la migliore stagione degli ultimi 3 anni,l… - ilmaschioalphre : @Chairman_BFC @cesco1952 Carissimo a me se la Juve arriva quarta o ultima non cambia nulla, io semplicemente riport… -