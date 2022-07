Johnny Depp: l'avvocato Camille Vasquez: "Ecco perché tutti pensavano che uscissi con lui" (Di venerdì 29 luglio 2022) Camille Vasquez, l'avvocato di Johnny Depp , ha spiegato perché, a suo modo di vedere, tutti pensavano che la star di Hollywood si fosse innamorata di lei. Il divorzio e la battaglia legale di Johnny Depp e Amber Heard sono in corso da diversi anni, il pubblico è sempre più coinvolto, e l'avvocato della star, Camille Vasquez, ha recentemente spiegato perché pensa che le persone fossero innamorate dell'idea che i due avessero iniziato ad uscire insieme. Camille è stata uno dei principali avvocati di Depp nel caso di diffamazione ed è diventata una celebrità a pieno titolo a causa dell'interesse pubblico nel procedimento ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 luglio 2022), l'di, ha spiegato, a suo modo di vedere,che la star di Hollywood si fosse innamorata di lei. Il divorzio e la battaglia legale die Amber Heard sono in corso da diversi anni, il pubblico è sempre più coinvolto, e l'della star,, ha recentemente spiegatopensa che le persone fossero innamorate dell'idea che i due avessero iniziato ad uscire insieme.è stata uno dei principali avvocati dinel caso di diffamazione ed è diventata una celebrità a pieno titolo a causa dell'interesse pubblico nel procedimento ...

