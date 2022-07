Johnny Depp, incredibile debutto da artista: 780 opere vendute per tre milioni di sterline (Di venerdì 29 luglio 2022) Negli ultimi tempi Johnny Depp ha fatto molto parlare di sé. Il processo contro Amber Heard è stato raccontato in ogni possibile dettaglio. Poi, i rumors su un suo possibile ritorno nei panni di Jack Sparrow. Proprio ieri, il “pirata” ha lasciato nuovamente tutti a bocca aperta, annunciando su Instagram la vendita della sua collezione d’arte di debutto, composta da 780 pezzi. Attraverso le 37 gallerie di Castle Fine Art, inclusa quella del Covent Garden di Londra, le opere della star di Hollywood sono state battute all’asta, a poche ore dal comunicato social, per circa tre milioni di sterline. Il post pubblicato dall’attore sul celebre social di Meta, corredato dalla descrizione “ORA A #CASTLEFINEART” ha mandato immediatamente in tilt il sito della galleria per il troppo traffico di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Negli ultimi tempiha fatto molto parlare di sé. Il processo contro Amber Heard è stato raccontato in ogni possibile dettaglio. Poi, i rumors su un suo possibile ritorno nei panni di Jack Sparrow. Proprio ieri, il “pirata” ha lasciato nuovamente tutti a bocca aperta, annunciando su Instagram la vendita della sua collezione d’arte di, composta da 780 pezzi. Attraverso le 37 gallerie di Castle Fine Art, inclusa quella del Covent Garden di Londra, ledella star di Hollywood sono state battute all’asta, a poche ore dal comunicato social, per circa tredi. Il post pubblicato dall’attore sul celebre social di Meta, corredato dalla descrizione “ORA A #CASTLEFINEART” ha mandato immediatamente in tilt il sito della galleria per il troppo traffico di ...

