Jennifer Lopez, il guardaroba della luna di miele a Parigi (Di venerdì 29 luglio 2022) Cambia abito - anche durante la luna di miele a Parigi - così come cambia marito, direbbero i più perfidi. Jennifer Lopez nella capitale dell'amore, al fianco del suo Ben Affleck, ci conquista con gli occhi a cuore, ma anche con una giostra di look dallo stile comodo ma glamour. Da perfetta woman in love Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 luglio 2022) Cambia abito - anche durante ladi- così come cambia marito, direbbero i più perfidi.nella capitale dell'amore, al fianco del suo Ben Affleck, ci conquista con gli occhi a cuore, ma anche con una giostra di look dallo stile comodo ma glamour. Da perfetta woman in love

Agenzia_Ansa : Jennifer Lopez è arrivata a Capri in gran segreto, è approdata sull'isola per poi recarsi nel porto turistico dov'e… - TOSADORIDANIELA : RT @Saverio50257931: #eroSicuroChe Jennifer lopez arrivasse a Capri. Ma i retroscena dell'asta di beneficenza non mi piacciono. Pare che… - Saverio50257931 : #eroSicuroChe Jennifer lopez arrivasse a Capri. Ma i retroscena dell'asta di beneficenza non mi piacciono. Pare… - askanews_ita : Le immagini dell'arrivo di Jennifer Lopez a Capri - stoweboyd : RT @VanityFairIt: Una giostra di look, da perfetta woman in love -