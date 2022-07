Jennifer Lawrence neo mamma | il suo segreto di stile sono le scarpette da mare

Leggi su amica

(Di venerdì 29 luglio 2022) Nell’estate 2022 la nostalgia regna sovrana. Dopo il ritorno dei top a farfalla, dell’abito sottoveste e delle minigonne c’è un altro capo, o meglio, accessorio, che è pronto a conquistare il fashion system. O forse lo ha già fatto. Si tratta dei sandali, così detti granchietti, che i brand del lusso come Gucci e Prada hanno già fatto sfilare in passerella. E che star, come, sfruttano per i propri look da città. Ancora una volta si torna bambini: le scarpe più divertenti e giocose dell’infanzia oramust-have di stagione. Le origini di un tormentone Le esatte origini di queste calzature nonchiare. Alcuni pensano che siano nate tra gli anni ’50 e ’60, durante il periodo di carenza della pelle nel dopoguerra. Per poi aver avuto un aumento di popolarità durante il boom ...