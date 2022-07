Jason Momoa svela un segreto di Aquaman 2: ecco chi ci sarà al posto di Amber Heard (Di venerdì 29 luglio 2022) Una foto e una didascalia. Sono bastate queste a inondare la rete di commenti. Perché Jason Momoa ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram spiegando che «Arthur e Bruce» sono stati «beccati sul set». L’immagine è quella di lui con Ben Affleck. Cosa signfica tutto questo? In Aquaman 2 torna Batman Che forse non vedremo Amber ... Amica. Leggi su amica (Di venerdì 29 luglio 2022) Una foto e una didascalia. Sono bastate queste a inondare la rete di commenti. Perchéha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram spiegando che «Arthur e Bruce» sono stati «beccati sul set». L’immagine è quella di lui con Ben Affleck. Cosa signfica tutto questo? In2 torna Batman Che forse non vedremo... Amica.

