Ischia, Legnini: Il sisma del 1883 è un monito anche oggi. La ricostruzione sarà nel segno della sicurezza (Di venerdì 29 luglio 2022) “La stella polare del processo di ricostruzione deve essere la sicurezza degli edifici e del territorio, insieme alla sostenibilità ambientale”. Lo ha detto il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma a Ischia, Giovanni Legnini, nel corso del seminario tecnico sulla ricostruzione pesante che si tiene oggi e domani nella sede commissariale a Ischia Porto, ricordando l’anniversario del terribile terremoto che il 28 luglio 1883 causò oltre 2.300 vittime. Durante l’incontro, promosso dall’ufficio tecnico commissariale, insieme con l’Ordine degli ingegneri di Napoli e l’Associazione degli ingegneri di Ischia, Legnini ha affermato: “Quel terremoto distruttivo provocò un ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) “La stella polare del processo dideve essere ladegli edifici e del territorio, insieme alla sostenibilità ambientale”. Lo ha detto il Commissario straordinario per lapost, Giovanni, nel corso del seminario tecnico sullapesante che si tienee domani nella sede commissariale aPorto, ricordando l’anniversario del terribile terremoto che il 28 lugliocausò oltre 2.300 vittime. Durante l’incontro, promosso dall’ufficio tecnico commissariale, insieme con l’Ordine degli ingegneri di Napoli e l’Associazione degli ingegneri diha affermato: “Quel terremoto distruttivo provocò un ...

IlSudOnLine : Sisma Ischia, Legnini: terremoto del 1883 è monito ancora oggi, sicurezza e sostenibilità prima di tutto - teleischia : SISMA ISCHIA. LEGNINI: TERREMOTO DEL 1883 È MONITO ANCORA OGGI, SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ PRIMA DI TUTTO - gazzettanapoli : Si è svolta oggi a Napoli la prima Conferenza speciale dei servizi per la ricostruzione privata a Ischia prevista d… - gazzettanapoli : Si è svolta oggi a Napoli la prima Conferenza speciale dei servizi per la ricostruzione privata a Ischia prevista d… - teleischia : SISMA ISCHIA. LEGNINI: “UN PASSO IMPORTANTE PER ACCELERARE LE PROCEDURE, MOLTO POSITIVA LA COLLABORAZIONE FRA LE IS… -