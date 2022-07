Irene Fargo | le dichiarazioni sul marito violento e la smentita ufficiale | “Mi picchiava”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 luglio 2022)è morta qualche giorno fa. Il vero nome della cantante era Flavia Pozzaglio ed è famosa per le sue interpretazioni della canzone classica napoletana da Era de Maggio a Reginella. La causa della morte diè la malattia che non è mai stata ufficializzata. Si vocifera un tumore come in molti hanno dedotto ai post di incoraggiamento di diversi artisti che risalgono a 15 giorni fa. In particolare Renato Zero ha dedicato un post alla cantante con cui aveva collaborato. Un alone di mistero aveva avvolto per un periodo della sua vita l’artista di Come una Turandot. Cordoglio forte nel mondo dello spettacolo per la già attrice teatrale in particolare di Giovanna Nocetti sua grande amica che ha dato l’annuncio della morte disui ...