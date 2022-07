Iraq | sostenitori di Muqtada al Sadr assaltano il Parlamento di Baghdad Sabato l’Assemblea eleggerà il nuovo presidente

(Di venerdì 29 luglio 2022) Il 27 luglio centinaia didial, leader sciita del Movimentoista in, hanno preso d’assalto la sede delper protestare contro la candidatura a primo ministro di Mohammed Shia al Sudani, esponente del partito capeggiato dall’ex premier Nouri al Maliki e sostenuto dall’Alleanza del Quadro di Coordinamento (Cfa), una coalizione di partiti filo-iraniani. I manifestanti sono riusciti a penetrare nella cosiddetta Green Zone, sede degli edifici governativi, per urlare il loro malcontento verso lo stallo politico che perdura da quasi un anno. Il primo ministro Mustafa al Kadhimi ha invitato i manifestanti a “ritirarsi immediatamente” dalla Green Zone e ha dichiarato che le forze di sicurezza si occuperanno della ...

Elisabe94838092 : RT @fattoquotidiano: Iraq, sostenitori di Muqtada al Sadr assaltano il Parlamento di Baghdad. Sabato l’Assemblea eleggerà il nuovo presiden… - fattoquotidiano : Iraq, sostenitori di Muqtada al Sadr assaltano il Parlamento di Baghdad. Sabato l’Assemblea eleggerà il nuovo presi… - liberogreco : RT @RaiNews: I sadristi, dopo essere entrati nella Zona Verde, l'area fortificata che comprende gli edifici governativi, sono stati respint… - AMIStaDeS_2017 : #Iraq- Centinaia di sostenitori del religioso sciita Moqtada #AlSadr hanno fatto irruzione nel #Parlamento iracheno… - Newsinunclick : Iraq: i sostenitori di Al-Sadr assaltano il Parlamento -

Oggi Al Sadr e i suoisi oppongono alla candidatura di Mohammed al Soudani , ex ... Oltre alla crisi politica, l'deve fare i conti con le ricadute che il conflitto Ucraina sta avendo ...Hanno fatto il giro del mondo le immagini della folla festante , composta per lo piùdel leader sciita iracheno Muqtada al Sadr , penetrata all'interno del Parlamento ...in passato sull'...Intanto l'Iraq dieci mesi dopo le elezioni resta senza governo e presidente L'assalto al parlamento lanciato dai sostenitori di Moqtada al Sadr indica che lo scontro tra il religioso nazionalista e i ...Le tensioni non si placano a Baghdad, in Iraq, dopo le proteste effettuate all'interno dei locali del parlamento nazionale ...