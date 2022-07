Investito da un camion in retromarcia mentre era al lavoro: muore 58enne (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – L’Ispettorato del lavoro ed i carabinieri stanno effettuando accertamenti su un probabile incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri nello stabilimento della Coca Cola Hbc Italia, situato nell’area industriale di Marcianise. La vittima è il 58enne di Angri Salvatore Fattoruso, dipendente di un’azienda di autotrasporti sarda, che stava lavorando nel deposito di Coca Cola. Dai primi accertamenti realizzati, è emerso che il lavoratore è stato colpito da un camion che andava in retromarcia, ha quindi rimproverato l’autista: “Ma non mi hai visto?”, per poi accasciarsi al suolo; portato in ospedale a Caserta, è deceduto per arresto cardiocircolatorio. L’area dove è avvenuto l’incidente è stata sequestrata e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – L’Ispettorato deled i carabinieri stanno effettuando accertamenti su un probabile incidente mortale sulavvenuto ieri nello stabilimento della Coca Cola Hbc Italia, situato nell’area industriale di Marcianise. La vittima è ildi Angri Salvatore Fattoruso, dipendente di un’azienda di autotrasporti sarda, che stava lavorando nel deposito di Coca Cola. Dai primi accertamenti realizzati, è emerso che il lavoratore è stato colpito da unche andava in, ha quindi rimproverato l’autista: “Ma non mi hai visto?”, per poi accasciarsi al suolo; portato in ospedale a Caserta, è deceduto per arresto cardiocircolatorio. L’area dove è avvenuto l’incidente è stata sequestrata e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto ...

