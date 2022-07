Intesa Sanpaolo presenta i risultati del primo semestre (e nonostante tutto c’è ottimismo) (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli obiettivi sono confermati, rassicura Carlo Messina, amministratore delegato di Banca Intesa, presentando i risultati di bilancio del primo semestre del 2022, anche se ci troviamo «in una situazione estremamente complessa» dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina, che ha sconvolto il quadro geopolitico internazionale, e all’inflazione, che determina serie disuguaglianze. I risultati però vanno nella direzione auspicata. Il piano di impresa 2022-2025 della banca procede e le principali iniziative industriali sono avviate. La creazione e la distribuzione di valore continuano a essere la priorità di Intesa, che registra un utile netto nel primo semestre pari a 3.276 milioni, escludendo le rettifiche di valore per Russia e Ucraina. ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 luglio 2022) Gli obiettivi sono confermati, rassicura Carlo Messina, amministratore delegato di Bancando idi bilancio deldel 2022, anche se ci troviamo «in una situazione estremamente complessa» dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina, che ha sconvolto il quadro geopolitico internazionale, e all’inflazione, che determina serie disuguaglianze. Iperò vanno nella direzione auspicata. Il piano di impresa 2022-2025 della banca procede e le principali iniziative industriali sono avviate. La creazione e la distribuzione di valore continuano a essere la priorità di, che registra un utile netto nelpari a 3.276 milioni, escludendo le rettifiche di valore per Russia e Ucraina. ...

intesasanpaolo : ?? #Investors #Financial Risultati 1sem.22: risultato netto di €2,4 mld a fronte di rettifiche di valore per €1,1 ml… - intesasanpaolo : ??Misura straordinaria di €500 a favore del personale non dirigente di #IntesaSanpaolo per affrontare i rincari di b… - radioleopoldait : RT @Michele_Anzaldi: Il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, annuncia un contributo straordinario a tutti i dipendenti della banca contro… - TelliniMassim : RT @intesasanpaolo: ??? #RassegnaStampa Intesa Sanpaolo, utili a €3,2 mld e ai dipendenti bonus di 500 euro contro il caro vita via @corrier… - TelliniMassim : RT @intesasanpaolo: ??? #RassegnaStampa Intesa Sanpaolo, 500 euro nella busta paga di ogni dipendente. Messina: «Un contributo contro il car… -