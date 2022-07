Intesa Sanpaolo, Messina “Risultati particolarmente significativi” (Di venerdì 29 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Presentiamo i Risultati del primo semestre 2022 in un contesto straordinariamente complesso. Il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina ha ca usato una grave crisi internazionale. Il quadro economico è segnato dal notevole incremento dell'inflazione e dal conseguente aumento delle difficoltà sociali. Guardando all'andamento della Banca, siamo stati in grado di raggiugere Risultati particolarmente significativi, grazie al pieno avvio delle principali iniziative industriali di un piano d'impresa in grado di proiettarci nel prossimo decennio”. Così Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, commentando i dati del primo semestre. “Il contesto in cui operiamo continua a mostrare importanti segni di resilienza grazie a fondamentali ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Presentiamo idel primo semestre 2022 in un contesto straordinariamente complesso. Il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina ha ca usato una grave crisi internazionale. Il quadro economico è segnato dal notevole incremento dell'inflazione e dal conseguente aumento delle difficoltà sociali. Guardando all'andamento della Banca, siamo stati in grado di raggiugere, grazie al pieno avvio delle principali iniziative industriali di un piano d'impresa in grado di proiettarci nel prossimo decennio”. Così Carlo, consigliere delegato e Ceo di, commentando i dati del primo semestre. “Il contesto in cui operiamo continua a mostrare importanti segni di resilienza grazie a fondamentali ...

