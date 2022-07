Intesa Sanpaolo, bonus anti-crisi di 500 euro a tutto il personale in Italia e all’estero (esclusi i dirigenti) (Di venerdì 29 luglio 2022) “Presentiamo i risultati del primo semestre 2022 in un contesto straordinariamente complesso. Il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina ha causato una grave crisi internazionale. Il quadro economico e’ segnato dal notevole incremento dell’inflazione – che gia’ a inizio anno mostrava le prime evidenze – e dal conseguente aumento delle difficolta’ sociali. “Per questa ragione abbiamo deciso di destinare a tutte le nostre persone in Italia e all’estero – eccetto chi ha funzione di dirigente o equivalente – un contributo economico straordinario di circa 500 euro, per un ammontare complessivo di circa 50 milioni di euro a favore di 82.000 persone del nostro gruppo”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando i risultati al ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) “Presentiamo i risultati del primo semestre 2022 in un contesto straordinariamente complesso. Il conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina ha causato una graveinternazionale. Il quadro economico e’ segnato dal notevole incremento dell’inflazione – che gia’ a inizio anno mostrava le prime evidenze – e dal conseguente aumento delle difficolta’ sociali. “Per questa ragione abbiamo deciso di destinare a tutte le nostre persone in– eccetto chi ha funzione di dirigente o equivalente – un contributo economico straordinario di circa 500, per un ammontare complessivo di circa 50 milioni dia favore di 82.000 persone del nostro gruppo”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di, Carlo Messina, commentando i risultati al ...

