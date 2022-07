Inter, si lavora per Sanchez al Marsiglia: ostacolo stipendio, guadagna 7 milioni (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Marsiglia continua a puntare Alexis Sanchez, ma per l’Inter, che vuole liberarsi dell’attaccante per una questione di equilibrio finanziario e per un sovraffollamento in avanti, si tratta di una trattativa molto complicata. I dirigenti dell’OM parlano col giocatore e stanno cercando l’accordo, ma prima il cileno dovrà discutere una rescissione consensuale per il club, dunque dovrà accettare di guadagnare meno degli attuali 7 milioni di euro annuali. In caso contrario, Sanchez resterà all’Inter per un’altra stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilcontinua a puntare Alexis, ma per l’, che vuole liberarsi dell’attaccante per una questione di equilibrio finanziario e per un sovraffollamento in avanti, si tratta di una trattativa molto complicata. I dirigenti dell’OM parlano col giocatore e stanno cercando l’accordo, ma prima il cileno dovrà discutere una rescissione consensuale per il club, dunque dovrà accettare dire meno degli attuali 7di euro annuali. In caso contrario,resterà all’per un’altra stagione. SportFace.

