Inter, pressing del Chelsea per Casadei

Il Chelsea va in pressing sull'Inter: nel mirino dei Blues c'è il giovanissimo centrocampista classe 2003 Cesare Casadei. Il Chelsea piomba su Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 dell'Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Chelsea vorrebbe comprarlo a titolo definitivo. Il giocatore, oltre che nella trattativa per Bremer, era già finito nei discorsi tra i due club durante la trattativa che ha poi riportato Romelu Lukaku all'Inter.

