Inter-Digitalbits, dalle nuove maglie all’azione legale: i possibili scenari (Di venerdì 29 luglio 2022) A rischio l’accordo tra Inter e Digitalbits E’ di ieri la notizia che Digitalbits, da questa stagione main sponsor dell’Inter, non starebbe pagando il club nerazzurro. Ma cosa potrebbe succedere da ora in poi? Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha provato a fare il punto sugli scenari futuri. “Secondo fonti vicine al club, si sta lavorando in queste ore per trovare una soluzione alla vicenda, che potrebbe avere ripercussioni molto pesanti sui conti dell’Inter perché Digitalbits ha siglato nel settembre 2021 con la società milanese un contratto assai ricco: 85 milioni di euro in quattro anni. Rimpiazzare entrate di questa dimensione non sarà per nulla semplice, soprattutto in tempi così rapidi. Se il contratto saltasse, l’Inter dovrebbe ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) A rischio l’accordo traE’ di ieri la notizia che, da questa stagione main sponsor dell’, non starebbe pagando il club nerazzurro. Ma cosa potrebbe succedere da ora in poi? Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha provato a fare il punto suglifuturi. “Secondo fonti vicine al club, si sta lavorando in queste ore per trovare una soluzione alla vicenda, che potrebbe avere ripercussioni molto pesanti sui conti dell’perchéha siglato nel settembre 2021 con la società milanese un contratto assai ricco: 85 milioni di euro in quattro anni. Rimpiazzare entrate di questa dimensione non sarà per nulla semplice, soprattutto in tempi così rapidi. Se il contratto saltasse, l’dovrebbe ...

MarcoBellinazzo : DigitalBits, criptovaluta in caduta libera e ritardi nei pagamenti all’Inter @sole24ore - Gazzetta_it : #Digitalbits non paga, l'#Inter oscura lo sponsor - sportmediaset : Inter, problemi col main sponsor DigitalBits: pagamenti in ritardo #inter #digitalbits #pagamenti #sponsor - BullaInterista : RT @4LEX4ND4N0V1C: Gazzetta dice che per la 'questione DigitalBits' l'Inter non presenterà più la nuova seconda maglia il 6 agosto. Verrà m… - annagotohimgirl : RT @4LEX4ND4N0V1C: Gazzetta dice che per la 'questione DigitalBits' l'Inter non presenterà più la nuova seconda maglia il 6 agosto. Verrà m… -