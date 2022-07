(Di venerdì 29 luglio 2022) Possibile incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e lo statunitense Joe Biden, in Messico cento immigrati chiusi in un rimorchio salvati dal soffocamento, in Germania comincia il risparmio energetico di fronte alla crisi di gas russo. Leggi

Internazionale

Ghisleri gela tutti sui risultati delle elezioni Il lavoro di Conte non è facile, anche perché..., Letta prova a far cadere i veti incrociati (compresi i suoi) per imbarcare più alleati ...l'incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti per la seconda settimana consecutiva ... Aumentano invece, secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità,periodo 24 agosto ... Intanto nel mondo In Europa le nuove installazioni di impianti eolici e fotovoltaici dovranno più che raddoppiare in pochi anni, per avere una crescita compatibile con gli obiettivi Ue al 2030 per le rinnovabili.