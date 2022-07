Insulti ad Aurora Ramazzotti | “Mollare? Sono a tanto così | ma…” | lo sfogo fiume contro il bullismo – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 29 luglio 2022), stanca degligratuiti che riceve costantemente (solo per essere la figlia di due persone famose), ha postato un’immagine offensiva proveniente da Facebook (che troverete nelin apertura) e si è sfogata su Instagram.: “Pregiudizio di merd* che ho stampato sulla testa” “L’unica ragione per cui non mollo è perché... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.