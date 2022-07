Inondazioni in Kentucky: almeno 15 vittime tra cui alcuni bambini. Le foto dell'emergenza (Di venerdì 29 luglio 2022) Inondazioni in Kentucky Roma, 29 luglio 2022 - Salgono a 15 le vittime finora accertate causate dalle forti Inondazioni che si sono verificate la scorsa notte nello stato statunitense del Kentucky ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022)inRoma, 29 luglio 2022 - Salgono a 15 lefinora accertate causate dalle fortiche si sono verificate la scorsa notte nello stato statunitense del...

