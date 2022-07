Inflazione, un salasso per le famiglie. Federconsumatori: 2.354 euro in più all’anno, 509.60 solo per la spesa alimentare (Di venerdì 29 luglio 2022) Le famiglie dovranno fare i conti con un aggravio di 2.354 euro annui, di cui 509,60 euro solo nel settore alimentare. È quanto rileva Federconsumatori sulla base dei dati Istat, che se anche rileva in termini tendenziali “un lievissimo, quasi impercettibile, accenno di riduzione del tasso di Inflazione a luglio, che si attesta al +7,9% dal +8% di giugno” segnala anche che il tasso relativo al carrello della spesa “cresce del +9,1%: il dato più elevato da settembre 1984”. Un fatto che la federazione definisce “estremamente preoccupante”. Gli aumenti che ne derivano “colpiscono soprattutto le famiglie meno abbienti, aumentando ulteriormente disparità e disuguaglianze nel Paese”, sottolinea Federconsumatori secondo cui ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 29 luglio 2022) Ledovranno fare i conti con un aggravio di 2.354annui, di cui 509,60nel settore. È quanto rilevasulla base dei dati Istat, che se anche rileva in termini tendenziali “un lievissimo, quasi impercettibile, accenno di riduzione del tasso dia luglio, che si attesta al +7,9% dal +8% di giugno” segnala anche che il tasso relativo al carrello della“cresce del +9,1%: il dato più elevato da settembre 1984”. Un fatto che la federazione definisce “estremamente preoccupante”. Gli aumenti che ne derivano “colpiscono soprattutto lemeno abbienti, aumentando ulteriormente disparità e disuguaglianze nel Paese”, sottolineasecondo cui ...

ildenaro_it : È quanto rileva #Federconsumatori sulla base dei dati #Istat. - LucchinoL : wallstreetita: Non solo bollette e beni alimentari. In un’estate calda sul fronte dell’#inflazione, anche le vacanz… - wallstreetita : Non solo bollette e beni alimentari. In un’estate calda sul fronte dell’#inflazione, anche le vacanze rischiano di… -