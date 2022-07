Inflazione | ancora record | +8 | 9% a luglio Il carrello della spesa vola a +9 | 1% | mai così alto dal 1984

Leggi su open.online

(Di venerdì 29 luglio 2022) L’raggiunge un nuovonel mese di. Sale all’8,9% nell’Eurozona, toccando livelli mai registrati dalla nascita dell’Unione economica e monetaria. A giugno era all’8,6%, secondo quanto stimato dai dati Eurostat. A colpire maggiormente nella corsa dell’media è l’andamento dei prezzi dell’energia che tuttavia scende al +39,7% acontro il +42% di giugno. Sul fronte degli alimentari, dell’alcol e tabacco si arriva al 9,8% rispetto all’8,9% del mese scorso; a seguire vi sono poi i beni industriali non energetici al 4,5% (4,3% giugno) e i servizi al 3.7% rispetto al 3,4% di giugno. Nelle stime preliminari didell’Istat l’acquisita per il 2022 risulta al +6.7% per l’indice generale prezzi e del +3,3% per la componente ...