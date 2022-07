Inflazione | accelera il carrello della spesa | + 9 | 1% | mai così su da quasi 40 anni

UkMio : RT @Arturo_Scotto: Una #crisidigoverno assurda. Sfuma agenda sociale capace di rispondere alle aspettative di milioni di lavoratori che ved… - 3ZDani : @d_eneral @followbenetazzo Vero il prezzo ne accelera l’adozione… ma non è l’unico aspetto…..anche gli Stati repres… - Civetta46262114 : RT @Arturo_Scotto: Una #crisidigoverno assurda. Sfuma agenda sociale capace di rispondere alle aspettative di milioni di lavoratori che ved… - baraldi_paola : RT @Arturo_Scotto: Una #crisidigoverno assurda. Sfuma agenda sociale capace di rispondere alle aspettative di milioni di lavoratori che ved… - monzani_alvaro : RT @Arturo_Scotto: Una #crisidigoverno assurda. Sfuma agenda sociale capace di rispondere alle aspettative di milioni di lavoratori che ved… -

Borsa Italiana

Attesa ancora in aumento l'in Francia a luglio . Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati in crescita, su base annua, del 6,1% dal 5,...Pil Italianel secondo trimestre Nel secondo trimestre del 2022 l'Istat stima che il ... Poi è in programma anche il dato preliminare dell'a luglio in Italia e nell'area euro. Nel ... Francia, inflazione accelera a luglio A luglio l’Inflazione accelera di nuovo salendo a un livello di +9,1% (a giugno era stato dell’8%) che non si registrava dal 1984. Lo afferma l’Istat.Le Borse europee viaggiano in rialzo, confermando l'avvio in una seduta ancora caratterizzata dalla trimestrali ma soprattutto da una serie di macro. Più di tutte viaggia spedita Milano (+1,7% con il ...