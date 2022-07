Incentivi auto elettriche: bonus extra fino a 7.500 euro (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha proposto l’introduzione di un nuovo incentivo legato unicamente all’acquisto di auto elettriche, pure o ibride plug-in. Si tratterebbe di un bonus extra perché andrebbe a sommarsi agli attuali Incentivi auto 2022 ancora disponibili e non ancora utilizzati. bonus auto elettriche fino a 7.500 euro, di cosa si tratta Si tratta di un bonus ulteriore, pari al 50 per cento in più dello sconto già previsto, utilizzabile solo da chi ha però un reddito inferiore ai 30mila euro. La misura dovrebbe valere circa 12 miliardi di euro; il bonus avrebbe un valore massimo di 7.500 euro. Grazie ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha proposto l’introduzione di un nuovo incentivo legato unicamente all’acquisto di, pure o ibride plug-in. Si tratterebbe di unperché andrebbe a sommarsi agli attuali2022 ancora disponibili e non ancora utilizzati.a 7.500, di cosa si tratta Si tratta di unulteriore, pari al 50 per cento in più dello sconto già previsto, utilizzabile solo da chi ha però un reddito inferiore ai 30mila. La misura dovrebbe valere circa 12 miliardi di; ilavrebbe un valore massimo di 7.500. Grazie ...

