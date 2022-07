In Grand Hotel 3 il mistero si infittisce, chi invia i rebus ad Ayala? Anticipazioni episodi del 5 agosto (Di venerdì 29 luglio 2022) il mistero si infittisce in Grand Hotel 3 e più la stagione si avvia verso il finale e più le cose sono destinate a peggiorare. Questi nuovi episodi non ci stanno obbligando a capire chi ha ucciso Ezequiel ma anche chi si nasconde dietro i rebus che continuano ad arrivare ad Ayala. Le risposte arriveranno forse solo nl finale della serie ma, intanto, l’appuntamento è fissato per venerdì prossimo, il 5 agosto, con due nuovi episodi, il quinto e il sesto dal titolo, rispettivamente, Nobiltà comporta obblighi e l’asta. Nei nuovi episodi in onda venerdì prossimo, mentre si cerca di capire chi sia l’assassino di Ezequiel, Ayala scopre che qualcuno gli sta mandando dei rebus da risolvere e, con l’aiuto di Alicia, Julio e ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) ilsiin3 e più la stagione si avvia verso il finale e più le cose sono destinate a peggiorare. Questi nuovinon ci stanno obbligando a capire chi ha ucciso Ezequiel ma anche chi si nasconde dietro iche continuano ad arrivare ad Ayala. Le risposte arriveranno forse solo nl finale della serie ma, intanto, l’appuntamento è fissato per venerdì prossimo, il 5, con due nuovi, il quinto e il sesto dal titolo, rispettivamente, Nobiltà comporta obblighi e l’asta. Nei nuoviin onda venerdì prossimo, mentre si cerca di capire chi sia l’assassino di Ezequiel, Ayala scopre che qualcuno gli sta mandando deida risolvere e, con l’aiuto di Alicia, Julio e ...

