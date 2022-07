Ilary Blasi pubblica questa foto e i fan si preoccupano | “Cosa ha fatto?” Come si è mostrata

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 29 luglio 2022) Nelle ultime settimanesi è goduta delle vacanze da invidia in Italia e non solo. In compagnia dei suoi tre figli, infatti, la conduttrice è volata in Tanzania e ha condiviso meravigliosi scatti di safari immersi nella natura. Rientrata nel Bel Paese, invece, si è recata nella bellissima villa al mare, a Sabaudia. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.