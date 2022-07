Il West nile virus terrorizza l'Italia. Le zanzare infette arrivano pure nel Lazio (Di venerdì 29 luglio 2022) Il West nile virus ora sfiora anche i confini del Lazio. La Regione ha infatti inviato una comunicazione a tutte le Asl e alle aziende ospedaliere sul «riscontro positività in pool di zanzare al confine tra Lazio ed Umbria dell'Usutu virus». Precisamente presso il Lago di San Liberato, Narni, al confine con la Provincia di Viterbo. «È inoltre in attesa di conferma da parte del Centro di riferimento nazionale la positività riscontrata in un pool di zanzare Culex pipiens nella provincia di Latina. A seguito di tale positività si raccomanda di porre particolare attenzione alla diagnosi di infezione da virus Usutu e virus West nile nella diagnosi differenziale di encefalite e meningite a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilora sfiora anche i confini del. La Regione ha infatti inviato una comunicazione a tutte le Asl e alle aziende ospedaliere sul «riscontro positività in pool dial confine traed Umbria dell'Usutu». Precisamente presso il Lago di San Liberato, Narni, al confine con la Provincia di Viterbo. «È inoltre in attesa di conferma da parte del Centro di riferimento nazionale la positività riscontrata in un pool diCulex pipiens nella provincia di Latina. A seguito di tale positività si raccomanda di porre particolare attenzione alla diagnosi di infezione daUsutu enella diagnosi differenziale di encefalite e meningite a ...

