Il volo: Ignazio Boschetto confessa tutto (Di venerdì 29 luglio 2022) Ignazio Boschetto, componente del trio Il volo, ha rivelato di vivere senza un organo. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui. Il trio Il volo, formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e da Gianluca Ginoble si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla loro partecipazione al programma condotto da Antonella Clerici, Ti Lascio una Canzone. Hanno ottenuto un successo nazionale ed internazionale grazie alle loro partecipazioni in molte trasmissioni. Il volo, Ignazio Boschetti rivela un fatto importante e privato (Fonti Web)Nel 2015 riescono a vincere il Festival di Sanremo, portando la canzone Grande Amore. E parteciparono, nello stesso anno, all’Eurovision Song Contest riuscendo ad ottenere il terzo posto, vincendo però ... Leggi su formatonews (Di venerdì 29 luglio 2022), componente del trio Il, ha rivelato di vivere senza un organo. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui. Il trio Il, formato da Piero Barone,e da Gianluca Ginoble si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla loro partecipazione al programma condotto da Antonella Clerici, Ti Lascio una Canzone. Hanno ottenuto un successo nazionale ed internazionale grazie alle loro partecipazioni in molte trasmissioni. IlBoschetti rivela un fatto importante e privato (Fonti Web)Nel 2015 riescono a vincere il Festival di Sanremo, portando la canzone Grande Amore. E parteciparono, nello stesso anno, all’Eurovision Song Contest riuscendo ad ottenere il terzo posto, vincendo però ...

Angelapalmas2 : RT @ZicaEliana: Ieri la piccola JO è stata l'Ospite d'onore al Concerto de IL VOLO!!!?? Questo Tenerissimo video ci racconta l'Emozione del… - annjosiah : RT @ilvolobrasilfc1: Posted @withregram • @salvatore.cilia Un invito speciale per una serata spettacolare con i ragazzi de Il Volo... bravi… - spice83bsb : RT @ilvolobrasilfc1: Posted @withregram • @salvatore.cilia Un invito speciale per una serata spettacolare con i ragazzi de Il Volo... bravi… - insinnaflavio : RT @ZicaEliana: Ieri la piccola JO è stata l'Ospite d'onore al Concerto de IL VOLO!!!?? Questo Tenerissimo video ci racconta l'Emozione del… - teacherannina : @thatsmeannaaa @StrangisLuigi 'The power of love', la struggente dedica alla famiglia, nido d'amore e porto sicuro… -