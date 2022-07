Il telefono senza telefono, cosa sta causando il clamore? (Di venerdì 29 luglio 2022) Nothing è un’azienda tech nata nel 2020 e che ha la sua sede a Londra, in Inghiterra. Tra le menti che ci sono dietro alla nascita di questo nuovo brand c’è Carl Pei, imprenditore svedese nato nel 1989 a Pechino, in Cina, e già fondatore di OnePlus. Il progetto di Carl Pei ha raccolto subito il favore (e i finanziamenti) di numerosi imprenditori, tra cui lo youtuber Casey Neistat, Kevin Lin, co-fondatore di Twitch e Steve Huffman, CEO e co-fondatore di Reddit. Dopo aver lanciato sul mercato ear, le cuffie wireless ad alta definizione, il 12 luglio è stata la volta del primo smartphone, Nothing Phone. Tra le caratteristiche principali di questo dispositivo c’è senz’altro il design, punto di forza di tutto il brand, che soprattutto nei dettagli di questo smartphone trova la sua massima espressione. Bisogna innanzitutto partire dai 900 LED luminosi integrati nella parte posteriore del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Nothing è un’azienda tech nata nel 2020 e che ha la sua sede a Londra, in Inghiterra. Tra le menti che ci sono dietro alla nascita di questo nuovo brand c’è Carl Pei, imprenditore svedese nato nel 1989 a Pechino, in Cina, e già fondatore di OnePlus. Il progetto di Carl Pei ha raccolto subito il favore (e i finanziamenti) di numerosi imprenditori, tra cui lo youtuber Casey Neistat, Kevin Lin, co-fondatore di Twitch e Steve Huffman, CEO e co-fondatore di Reddit. Dopo aver lanciato sul mercato ear, le cuffie wireless ad alta definizione, il 12 luglio è stata la volta del primo smartphone, Nothing Phone. Tra le caratteristiche principali di questo dispositivo c’è senz’altro il design, punto di forza di tutto il brand, che soprattutto nei dettagli di questo smartphone trova la sua massima espressione. Bisogna innanzitutto partire dai 900 LED luminosi integrati nella parte posteriore del ...

