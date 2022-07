“Il Sud Addosso”, ecco il nuovo disco de ‘I Trementisti’ (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn un clima di auspicato ‘Rinascimento’ I Trementisti stanno presentando nelle piazze, e ne sono tante in questo periodo estivo, il loro ultimo album: ‘Il Sud Addosso’. La piazza: il luogo dei balli, della musica, delle bancarelle, delle luminarie scintillanti, per antonomasia luogo di incontro e socialità ma che un bambino di cinque anni, nel 2022, solo ora ha la possibilità di scoprire ed esplorare. ‘I Trementisti’, in quanto principali interpreti della “festa identitaria del Sud Italia”, hanno lavorato negli ultimi mesi per alimentare questo desiderio di rinascita post-covid, ristabilendo un contatto stretto e sanguigno col il proprio pubblico di riferimento. Va da sé, dunque, che il luogo prescelto per afferrare il disco tra le proprie mani sia la piazza: il disco rappresenta un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn un clima di auspicato ‘Rinascimento’ I Trementisti stanno presentando nelle piazze, e ne sono tante in questo periodo estivo, il loro ultimo album: ‘Il Sud’. La piazza: il luogo dei balli, della musica, delle bancarelle, delle luminarie scintillanti, per antonomasia luogo di incontro e socialità ma che un bambino di cinque anni, nel 2022, solo ora ha la possibilità di scoprire ed esplorare. ‘I, in quanto principali interpreti della “festa identitaria del Sud Italia”, hanno lavorato negli ultimi mesi per alimentare questo desiderio di rinascita post-covid, ristabilendo un contatto stretto e sanguigno col il proprio pubblico di riferimento. Va da sé, dunque, che il luogo prescelto per afferrare iltra le proprie mani sia la piazza: ilrappresenta un ...

TV7Benevento : “Il Sud Addosso”, ecco il nuovo disco de ‘I Trementisti’ - - calabriforniano : @abelarda1912 Quanti viaggi con la freccia del sud. Cintura per chiudere la porta, sedili reclinati e sedili incollati addosso. - amessina_tw : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Nazione nel caos per l’immigrazione??? Ma dove vivete voi cazzari??? E, dimmi un po… - LEXROTAX : @luigidimaio Ogni impedimento è un giovamento: proverbio del Sud. Ciò che si distrugge lo si ricostruisce, e meglio… - gdct22 : RT @marydramaa: Eh ma il pregiudizio verso il sud non esiste, eh ma il sud non viene discriminato, eh il sud si piange solo addosso, eh scu… -