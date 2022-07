Il sospetto che ci siano i mercenari russi del gruppo Wagner dietro l’aumento di sbarchi dalla Libia (Di venerdì 29 luglio 2022) Il quotidiano Repubblica racconta che dalle coste della Libia sotto il controllo delle milizie del generale Haftar, supportate dai mercenari russi del gruppo Wagner, stanno partendo molti più migranti rispetto agli ultimi due anni. Salpano da due zone in particolare, i litorali nei pressi dei porti di Derna e di Tobruk, che erano “dormienti”. E, invece, come riportano i profughi a chi li soccorre in mare, sono tornati a essere hub per i trafficanti. La Libia, spiega al quotidiano una fonte qualificata dei nostri apparati di sicurezza, «è un cannone puntato sulla campagna elettorale: l’immigrazione è forse l’arma più potente per chi ha interesse a destabilizzare e, dunque, a interferire sul voto di settembre». I nostri servizi di intelligence avevano lanciato il primo alert già poche ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 29 luglio 2022) Il quotidiano Repubblica racconta che dalle coste dellasotto il controllo delle milizie del generale Haftar, supportate daidel, stanno partendo molti più migranti rispetto agli ultimi due anni. Salpano da due zone in particolare, i litorali nei pressi dei porti di Derna e di Tobruk, che erano “dormienti”. E, invece, come riportano i profughi a chi li soccorre in mare, sono tornati a essere hub per i trafficanti. La, spiega al quotidiano una fonte qualificata dei nostri apparati di sicurezza, «è un cannone puntato sulla campagna elettorale: l’immigrazione è forse l’arma più potente per chi ha interesse a destabilizzare e, dunque, a interferire sul voto di settembre». I nostri servizi di intelligence avevano lanciato il primo alert già poche ...

FratellidItalia : ?? Abbiamo come il sospetto che la risposta sia NO - gparagone : Sul tema #RaccoltaFirme gradiremmo un confronto con #Mattarella. Se soltanto non avessimo il sospetto che sia egl… - AlexBazzaro : Presi in controtempo dalle elezioni a cui dicevano di volersi candidarsi per combattere alcune porcherie. Non riesc… - bertolire : RT @Linkiesta: Il sospetto che ci siano i mercenari russi del gruppo #Wagner dietro l’aumento di sbarchi dalla #Libia - Linkiesta : Il sospetto che ci siano i mercenari russi del gruppo #Wagner dietro l’aumento di sbarchi dalla #Libia -