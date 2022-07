Il ruolo dell’Italia nella competizione tra Marocco e Algeria (Di venerdì 29 luglio 2022) Lo scontro che si sta producendo in Ucraina è totalmente assorbente nel sistema delle relazioni internazionali. Siamo praticamente in una fase di pre-guerra mondiale in quanto ogni attore incidente nel sistema (potenze regionali e globali) sta monitorando e ricalibrando la propria posizione strategica in tutti gli scenari geopolitici, giocando un proprio ruolo collaterale al conflitto. Tra questi, lo spazio geostrategico Nordafrica-Mediterraneo – negli ultimi anni totalmente centrato nella crisi libica e dal fenomeno migratorio – emerge come uno dei quadranti più fragili e fluidi a livello globale. La costa sud del mediterraneo, in tutta la sua segmentazione, è stata immediatamente riclassificata in termini geostrategici e logistici, non solo per il controllo dei flussi militari, soprattutto per la riconversione delle quote per l’approvvigionamento ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Lo scontro che si sta producendo in Ucraina è totalmente assorbente nel sistema delle relazioni internazionali. Siamo praticamente in una fase di pre-guerra mondiale in quanto ogni attore incidente nel sistema (potenze regionali e globali) sta monitorando e ricalibrando la propria posizione strategica in tutti gli scenari geopolitici, giocando un propriocollaterale al conflitto. Tra questi, lo spazio geostrategico Nordafrica-Mediterraneo – negli ultimi anni totalmente centratocrisi libica e dal fenomeno migratorio – emerge come uno dei quadranti più fragili e fluidi a livello globale. La costa sud del mediterraneo, in tutta la sua segmentazione, è stata immediatamente riclassificata in termini geostrategici e logistici, non solo per il controllo dei flussi militari, soprattutto per la riconversione delle quote per l’approvvigionamento ...

