Il razzo cinese potrebbe cadere in Italia | ecco dove

ItalianAirForce : Il Centro Space Situational Awareness del Comando Operazioni Aerospaziali dell'#AeronauticaMilitare è stato attivat… - NIKLUPUS : Caduta libera di un pezzo di razzo cinese che rischia di colpirci. I CINESI HANNO ROTTO IL RAZZO - Quot_Molise : Razzo cinese in caduta, Protezione Civile: non escluse 3 traiettorie su 8 regioni (anche il Molise) |… - Gazzettino : Razzo cinese in caduta, Protezione Civile: non escluse 3 traiettorie su 8 regioni Centro-Sud (anche il Lazio) - ilSicilia : #Cronaca #razzocinese Prosegue la ‘Lunga Marcia’ del razzo cinese: Sicilia tra le possibili destinazioni… -

L'Aquila. Nuovi aggiornamenti sulla caduta del'Lunga Marcia', prevista nella tarda notte di domani. In base alle previsioni attuali di caduta, la Protezione Civile ha fatto sapere che, dalle misurazioni, non si possono ancora ...L'impatto, previsto per domani con un'incertezza di più o meno 15 ore, è di un elemento delLunga Marcia 5B, che il 24 luglio scorso ha portato in orbita il secondo modulo della stazione spazialeTiangong. Secondo il Centro statunitense per gli studi sulle orbite e il ...Razzo cinese in caduta. Un componente del Long March 5B, di circa 25 tonnellate di peso, che il 24 luglio scorso ha portato in orbita un modulo della stazione spaziale Tiangong, è in ...Le tre differenti traiettorie verso l'Italia interessare il Centro-Sud, in particolare Lazio (da Latina verso Sud), Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.