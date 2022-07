“Il primo nuovo tronista”. Uomini e Donne, scoperto il prossimo volto del programma (Di venerdì 29 luglio 2022) Ancora novità su Uomini e Donne e sul nuovo tronista del dating show. In queste ore una persona molto informata e decisamente attendibile ha svelato chi dovrebbe essere il primo a sedersi sul trono del programma di Canale 5. E ha fornito anche dei dettagli molto interessanti, che svelano le prime caratteristiche del giovane. Si è sempre in attesa di annunci ufficiali della redazione e di Maria De Filippi, ma a quanto pare dovrebbe essere proprio lui il protagonista della trasmissione. A settembre Uomini e Donne riaprirà i battenti e darà ancora spazio a volti storici come Ida Platano e Gemma Galgani. Ma gli occhi sono puntati anche su chi sarà il nuovo tronista. In un precedente articolo vi abbiamo rivelato che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Ancora novità sue suldel dating show. In queste ore una persona molto informata e decisamente attendibile ha svelato chi dovrebbe essere ila sedersi sul trono deldi Canale 5. E ha fornito anche dei dettagli molto interessanti, che svelano le prime caratteristiche del giovane. Si è sempre in attesa di annunci ufficiali della redazione e di Maria De Filippi, ma a quanto pare dovrebbe essere proprio lui il protagonista della trasmissione. A settembreriaprirà i battenti e darà ancora spazio a volti storici come Ida Platano e Gemma Galgani. Ma gli occhi sono puntati anche su chi sarà il. In un precedente articolo vi abbiamo rivelato che ...

