Il “pizzino” con la ripartizione dei collegi tra Lega | Forza Italia e Fratelli d’Italia nella coalizione di centrodestra

(Di venerdì 29 luglio 2022) Al netto di qualsiasi dichiarazione fatta da qualsiasi politico, ladelle “poltrone” è una parte integrante del mestiere: così anchedi, che a parole dice di mettere al centro degli incontri tra i leader i temi da discutere in campagna elettorale, si parla die bilanciamento del peso politico di ogni partito all’interno dell’alleanza. Un “” pubblicato in anteprima dal Foglio, scritto peraltro a penna e siglato da Giorgia Meloni, dal ministro dello Sviluppo economico in quotaGiancarlo Giorgetti e dal coordinatore nazionale diAntonio Tajani mostra quanti seggi andranno e a chi. Sono 98 per FdI, 70 alla, 42 a...

Il leader del M5s, infatti, ha pubblicato un appunto scritto a mano e firmato dai leader del centrodestrala spartizione dei seggi decisa dal vertice di ieri e ha scritto: 'Le priorità del ...